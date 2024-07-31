Elazığ Belediyesi, Elazığ Çocuk Eğitimevinde bulunan suça sürüklenmiş çocukların topluma yeniden kazandırılmalarını desteklemek amacıyla etkinlik düzenledi.Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, bir yandan eser ve hizmet belediyeciliğinin en güzel örneklerini sunmaya devam ederken, bir yandan da dezavantajlı gruplara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Şerifoğulları’nın talimatları ile Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren EBEGEM, Kadın Yaşam Merkezi ve Elazığ Belediyesi Musiki Topluluğu tarafından Elazığ Çocuk Eğitimevinde rehabilitasyon süreçleri devam eden hükümlü, tutuklu ve suça sürüklenmiş çocuklar için etkinlik düzenlendi. Elazığ Belediyesi Musiki Topluluğunun ezgilerine eşlik eden çocuklar, gönüllerince bir gün geçirdi. Öte yandan Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Alaattin Meydanoğlu tarafından, yeni şanslar ve hedefler konularında çocuklara bilgilendirmelerde bulunulurken, topluma faydalı birey olmanın önemine vurgu yapıldı. Ayrıca çocukların sosyal ve iletişimsel becerilerinin geliştirilmesi, desteklenmesi konusunda kurum yetkilileri ile eğitim programlamaları kapsamında istişarelerde bulunuldu.Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde dezavantajlı grupların topluma yeniden kazandırılmalarını desteklemek ve toplumu güçlendirmek adına Elazığ Belediyesi’nin etkinliklerinin artarak devam edeceği vurgulandı.