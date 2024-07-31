Kars’ta metruk binaların yıkımları sürüyor.Kars Belediye Başkanlığı bağlı ekiplerce, vatandaşların can güvenliğini tehdit eden metruk binaların yıkılması için Alparslan Mahallesi’nde çalışma başlatıldı.İçişleri Bakanlığı’nın ilgili genelgesi ve İmar Kanunun ilgili maddesi kapsamında, can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan, kent estetiğine uygun olmayan metruk binalar ve enkazlarının zararlı maddelerin kullanımı, gizlenmesi ve kaçakçılığının yapılması gibi amaçlarla kullanılmasını engellemek için, belediye ekipleri, metruk binaları yıkımına yaparak çevre düzenlemesi yapıyor.Belediyenin iş makineleriyle yıkılan binaların atıkları ise kamyonlarla kent dışına çıkarılıyor. Yıkılan metruk binaların yerleri ise temizlenerek yeşil alana dönüştürülüyor.Kars Belediye Başkanlığı’nca son 3 aylık dönem içerisinde 19 metruk yapının yıkımını gerçekleştirilirken, 42 metruk yapının ise yıkımının gerçekleştirilmesi planlıyor.