Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenecek Kadir Gecesi Özel Programıyla idrak edilecek. Vatandaşların Ramazan ayının manevi ikliminde buluşacağı programa, Dr. Ömer Demirbağ, sohbetiyle konuk olacak.Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Ramazan ayının manevi ikliminin geniş kitlelerle buluşturulduğu Ramazan ayı etkinlikleri büyük ilgi görüyor. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında, 26 Mart Çarşamba günü, Kadir Gecesi özel programı düzenlenecek.Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve kasidelerle ihya edilecek programda, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Ömer Demirbağ, söyleşisiyle gönüllere hitap edecek.Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde Ramazan ayının manevi iklimini geniş kitlelerle buluşturduğumuz Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında 26 Mart Çarşamba günü, saat 21.00’de Kadir Gecesi özel programı düzenlenecektir. Kıymetli hocamız Dr. Ömer Demirbağ’ın sohbetiyle konuk olacağı programa tüm halkımız davetlidir" denildi.