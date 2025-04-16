Elazığ Belediyesi korosu tarafından düzenlenen Yeşilçam film müzikleri konseri, yoğun ilgi gördü.Gerçekleştirdiği etkinlik ve organizasyonlarla kentteki kültür ve sanat yaşamına katkı sunmayı sürdüren Elazığ Belediyesi, toplumun her kesimine hitap eden faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Türk sinemasının altın çağını oluşturan Yeşilçamın unutulmaz film müzikleri, Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün düzenlediği konserde sanatseverlerle buluştu. Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen ve koro şefliğini Tuna Bozkurt’un yaptığı Elazığ Belediyesi korosu konserine, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.Nostalji rüzgarlarının estiği konserde solo ve koro olarak seslendirilen Yeşilçam film müzikleriyle davetliler adeta zamanda bir yolculuğa çıkarak eski Türk filmlerinin unutulmaz sahnelerini anımsadı.