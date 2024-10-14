Elazığ Belediyesi, Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda gerçekleştirdiği “2+2=5” isimli skeç, kısa film ve doğaçlamanın yer aldığı gösteri ile hükümlülerin unutulmaz bir gün geçirmesini sağladı.İnsanı merkeze alan gönül belediyeciliği ile çalışmalarını sürdüren Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın talimatlarıyla Elazığ Belediyesi, kent genelindeki etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Elazığ Belediyesi Sinema Akademisi, sanatsal, kültürel ve sosyal faaliyetler doğrultusunda Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda kadın hükümlülere yönelik “2+2=5” isimli gösteri düzenledi. Kadın hükümlülerin moral ve motivasyonlarını artırmak, sosyal rehabilitasyon sürecine katkı sunmak ve sanatsal faaliyetlerle buluşmalarını sağlamak hedefi ile gerçekleştirilen gösteride, skeç, kısa film ve doğaçlama yer aldı.Gösteriyi beğeni ile takip eden kadın hükümlüler, etkinliğin gerçekleştirilmesinden dolayı Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na teşekkür etti.