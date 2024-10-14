“ESNAFLARIMIZ ADAY OLMAMIZI İSTEDİ”

Elazığ Şoförler Esnaf Odası Başkan Adayı Halil Saraç; “2022 yılında yapılan seçim sonrası seçimi kazanmasak da, şoför esnafımızın kalbini kazandık. Esnaflarımızla aramızda kardeşlik duyguları oluştu. Önceki dönem 23 tane proje hazırlamıştık esnaflarımız için ama projesi ve esnafımıza zerre kadar faydası olmayan art niyetli insanlar projelerimiz ve şahsıma yönelik kara propagandası yaparak seçimlere gölge düşürmüşlerdi. Ama her zaman ifade ettiğim gibi bizim hiçbir zaman koltukta ve makamda gözümüz olmadı. Biz, her zaman esnafımızın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Değerli esnaflarımızla hiçbir zaman bağımızı koparmadık ve koparmayacağım. Birlikte onurla yol yürüdüğüm esnaflarımızın isteği ve yoğun talepleri neticesinde yeniden Şoförler Esnaf Odasına adaylığımı açıklama kararı aldım”

“ESNAFIMIZA HİZMET ETMEK İSTİYORUM”

Şoför esnafının çok zor durumda olduğunun altını çizen Halil Saraç, “En zor mesleklerden birini yapan şoför esnafımız çok zor şartlarda evine ekmek götürüyor. Esnafımız hizmet almak istiyor. Bizde, esnafımıza hizmet etmek için gece gündüz çalışmak istiyoruz. İnşallah tüm esnaflarımızla bire bir görüşeceğiz. Kendimizi ve projelerimizi anlatacağız. Esnafımız hiçbir zaman yalnız olmadı bundan sonrada olmayacak” ifadelerine yer verdi.