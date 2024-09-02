Elazığ Belediyesi, merkez mücavir alanlardaki ulaşımda konfor ve kaliteyi artırmak adına Alayaprak, Aşağıdemirtaş, Göllübağ, Harput, Hankendi, Sugözü, Şahinkaya ve Yemişlik mahallelerinde toplam 15 bin metre uzunluğunda sathi kaplama yol yapım çalışması gerçekleştiriyor.Elazığ Belediyesi, şehir içi trafiğinin daha rahat ve konforlu bir hale gelmesi için bir yandan mevcut yolların bakım ve onarımı ile alternatif güzergahlar oluşturmaya devam ederken, bir yandan da merkez mücavir alan içerisinde yer alan eski ve bozuk yollarda yapım çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda Alayaprak, Aşağıdemirtaş, Göllübağ, Harput, Hankendi, Sugözü, Şahinkaya ve Yemişlik mahallelerindeki yollarda toplam 15 bin metre uzunluğunda sathi kaplama çalışması gerçekleştiriyor. Alayaprak, Hankendi, Harput, Sugözü ve Yemişlik mahallelerinde ilk olarak temel malzeme serimi yapılıyor. Daha sonra sathi kaplama imalatına geçilecek olurken Aşağıdemirtaş, Göllübağ ve Şahinkaya mahallelerinde ise reglaj imalatına başlanacak. Elazığ Belediyesinin çalışmalarında sathi kaplama kombine aracı da kullanılıyor.Öte yandan gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte bölgenin ulaşım aksı güçlendirilecek olurken, yol sathında konfor, fren mesafesinin kısalması, yüzeyin tutuculuğunun artması sağlanmış olacak.“Ulaşım ağımızı kaliteli bir şekilde geliştiriyoruz”Konuyla ilgili Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ‘’Elazığ Belediyesi olarak vatandaşlarımıza daha kolay ve konforlu bir ulaşım imkânı sunmak için sadece şehir içindeki yollarda değil, merkez mücavir alan içerisinde de ulaşım ağımızı kaliteli bir şekilde geliştiriyoruz. Bu doğrultuda Alayaprak, Aşağıdemirtaş, Göllübağ, Harput, Hankendi, Sugözü, Şahinkaya ve Yemişlik mahallelerinde devam eden sathi kaplama yol yapım çalışmasının tamamlanması ile birlikte vatandaşlarımız, daha güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etmiş olacak” denildi.