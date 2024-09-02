Elazığ Belediyesinin önemli sosyal projelerinden biri olan ve 85 bin ekmek üretim kapasitesine sahip halk ekmek üretim tesisinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.Elazığ Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü yerleşkesinde yer alan ve Halk Ekmek Üretim Tesisi olarak düzenlenecek 725 metrekare kurulum alanına sahip binada alt yapı yenileme başta olmak üzere tadilat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşın daha ucuz ve sağlıklı ekmek temin etmesi amacıyla hizmete sunulacak tesislerde üretilecek ekmekler şehrin dört bir yanında satış büfeleri aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacak. Vatandaşların, sofraların vazgeçilmezi temel gıda ürünü ekmeğe daha ekonomik, sağlıklı ve kaliteli bir şekilde erişebilmesi sağlanacak ekmek üretim tesisinde Çölyak hastalarına özel glütensiz ekmek üretimi de gerçekleştirilecek. Elazığ Belediyesi EBUAŞ iştiraki ile kurulacak halk ekmek üretim tesisinin faaliyete geçmesiyle aynı zamanda istihdama da katkı sağlanmış olacak.“Hemşehrilerimize ne söz verdiysek yerine getirdik”Hizmete sunacakları ekmek üretim tesisinde, en ekonomik ve en lezzetli ekmeği vatandaşın sofrasına ulaştıracakları ifade eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Şehrimize kazandırdığımız kalıcı eserlerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Halk ekmek üretim tesisimizle vatandaşlarımızın bütçesine katkı sağlarken yeni istihdam alanı oluşmasına da vesile olacağız. Halk ekmek üretim tesisi yeni dönem vaatlerimizden bir tanesiydi. Bugüne kadar hemşehrilerimize ne söz verdiysek yerine getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. 85 bin ekmek üretim kapasitesine sahip modern teknoloji ile donatacağımız tesisimizde el değmeden üreteceğimiz ekmeği, satış noktalarımız aracılığıyla vatandaşlarımıza ulaştıracağız” dedi.