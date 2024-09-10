Hakkari’de Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2 bin rakımda dağ taş demeden küpeleme ve aşılama çalışmasını yaparken dağdan dağa yürümeleri ise zorlu işlerini gözler önüne serdi.Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri her hafta olduğu gibi bu hafta da köy köy, mezra mezra gezerek çiftçilerin yanında olmaya devam ediyorlar. Ekipler, ilçeye 37 kilometre uzaklıkta bulunan Salkımlı köyündeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda küpeleme ve aşılama çalışmaları için devreye girdi.Dağ taş demeden küpeleme ve aşılama çalışmaları yapılırken, veteriner hekimler de ’programlı aşılama ve tanımlama’ çalışmaları kapsamında köyde bin 500 küçükbaş hayvana çiçek aşısı uyguladı.Ekiplerin zorlu çalışmasını 2 bin rakımda yerinde inceleyen Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, çalışmalarından dolayı ekipleri tebrik ederek tüm çiftçilere bereketli bir sene diledi."Çiftçinin yanında olmaya devam edeceğiniz"Çiftçinin hizmetinde dağ, taş, tepe demeden köy köy gezdiklerini belirten Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, "İlçeye 37 kilometre uzaklıkta yer alan Salkımlı köyüne geldik. Teknik personellerimizle beraber köyün 2 bin rakımda küçük ve büyükbaş hayvanların aşılama ve küpeleme çalışmaları için görevdeyiz. Toplam 1500 küçükbaş hayvan vardır. Ve ekiplerimiz de çiçek aşısını yapmaktadır. Biz de yerinde inceledik, ekibimize kolaylıklar diledik. Zorlu çalışmalar tüm şartlarda devam ediyor. İnşallah çalışmalarımızın ardı arkası kesilmeden devam edecek. Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak her çiftçinin yanında olacak. Tüm köylerimize bereketli bir sene dikiyoruz" dedi.