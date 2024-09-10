Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.Kaza, merkeze bağlı Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Bulanık idaresindeki 27 AUJ 238 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Motosiklet üzerindeki Furkan Bulanık ile beraber arkasındaki yolcu Yağız Gür yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bulanık ve Gür’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından kazada hayatını kaybeden şahısların cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.