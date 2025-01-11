Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü tarafından düzenlenen “Paylaşmanın ve Dayanışmanın Gücünü Birlikte Keşfetmek İçin: Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Empatiyle Üretilen Ürünler” sergisinin açılışı yapıldı. Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde ziyaretçilerini ağırlayan serginin açılışını Rektör Prof. Dr. Akın Levent gerçekleştirdi. Rektör Levent’e Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük ve Prof. Dr. Çağrı Çırak eşlik etti. Açılış konuşmasında Rektör Levent, sosyal sorumluluk projelerinin üniversite gençliğinin toplumsal duyarlılığını artırmada büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Bu tür projeler, öğrencilerimizin empati yeteneklerini geliştirmesine ve topluma katkı sağlamasına olanak tanıyor.” dedi.Serginin ve projelerin öncüsü olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Özkan Pir, sosyal sorumluluk bilincinin yaygınlaştırılmasında bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti.Öğrenci ve akademisyenlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, sosyal sorumluluk bilincinin yaygınlaşmasına katkı sunmayı hedefliyor.