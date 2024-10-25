Erzurum Büyükşehir Belediyesi (EBB) Şehir Tiyatrosu, 2024-2025 tiyatro sezonunu “Devamsız İşler” adlı oyunla açtı.Kurulduğu günden beri önemli tiyatro yapıtlarını seyircisiyle buluşturan Şehir Tiyatrosu, yeni oyunuyla da Erzurum’un ve kültür sanat hayatına renk katmaya devam ediyor. Tiyatro yazarı Cengiz Durular’ın kaleme aldığı “Devamsız İşler” adlı tiyatro oyunu, ilk gösterimde yoğun ilgi gördü.Oktay Parlar’ın yönettiği aile komedisi, her hafta pazartesi ve salı günleri saat: 19.00’da İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde seyirciyle buluşuyor. Şerif Avcı, Selçuk Ağırman, Kerem Tamgac, Kübranur Yüce, Esra Aydın, Hande Köse, Sıla Katar, Nazlı Koyunoğullarından, Sedat Turan, Yağmur Güneş ve Muhammet Emin Alumur’un oynadığı tiyatro oyununda reji asistanlığında Tuğçe Köse, dekor ve tasarımda Evren Örs, kostümde Arzu Yavuzer, Işık ve kumandada Mahmut Coşkun, müzikte Reşathan Köçer, sahne amirliğinde Fatih Tekin ve teknik ekipte de Yavuz Sürmeli ve Rahmi Çubukçu görev aldı. Emrah Çılgı’nın da genel sanat yönetmeni olarak görev aldığı oyunda kent gelenek ve görenekleri, iletişimsizlik ve ailenin önemi kara komedi bir tarzla anlatılıyor. Yönetmen Oktay Parlar, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Şehir Tiyatromuz perdelerini ‘Devamsız İşler’ adlı aile komedisi ile açtı. Galamızın olduğu günden beri tiyatro severlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş anane ve göreneklerimizin, mani ve deyişlerin, atasözü ve şehir tarihini yansıtan veciz anlatımların en güzel örneklerini taşıyan oyunumuza tüm sanatseverleri bekliyoruz” dedi. Parlar ayrıca, “10 yıldır sanata ve sanatçıya büyük bir değer katan, kentimizdeki tiyatro hayatının gelişimine öncü olan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’e desteklerinden ötürü şükranlarımı sunuyorum” kaydını düştü.