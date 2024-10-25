Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Bitlis merkezli düzenlenen eş zamanlı terör operasyonunda 11 kişi yakalandı.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, TEM tarafından PKK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi kapsamında Bitlis, Tatvan, Ahlat, Hizan ilçeleri ile Mersin, Diyarbakır ve Yalova illeri olmak üzere 14 kişiye operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “14 hedef şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bahse konu şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde, PKK silahlı terör örgütüne ait sözde bez parçası, sözde terör örgütü elebaşına ait poster, PKK silahlı terör örgütünün sözde bayrağının bulunduğu fotoğraf, 1 adet hançer, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmiştir” denildi.