Erzincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle çocuklara tiyatro oyunu sergilendi.Tuğba Alaca’nın yazıp yönettiği, Eren Selçuk’un yardımcı yönetmenliğini üstlendiği "Dünyanın Kalbi, Bir Uzay Macerası" adlı tiyatro oyunu, minik izleyicileri hem eğlendirdi hem de düşündürdü.Yaklaşık 40 dakika süren ve ücretsiz olarak sahnelenen çocuk oyunu, Erzincan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi’nde toplamda 500 izleyiciye iki seans halinde sahnelendi.23 Nisan’ın ruhuna uygun olarak hazırlanan etkinlik, Erzincan’da bayram coşkusunu zirveye taşıdı.