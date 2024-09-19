Stanford Üniversitesi ve Elsevier tarafından hazırlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesi güncellenerek açıklandı. Her yıl düzenli olarak yayımlanan ve en son 16 Eylül 2024 tarihinde açıklanan dünyanın en iyi üniversitelerinden akademisyenlerin bulunduğu güncel listede, Atatürk Üniversitesinden 20 bilim insanı yer almayı başardı.Stanford Üniversitesi tarafından Elsevier veri tabanında yayımlanan ve 2023 yılına göre, ilk %2’lik dilimde bulunan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesi, "kariyer boyu etki" ve "yıllık etki" olarak iki kategoride hazırlandı. Önceki yıllarda da olduğu gibi 22 anabilim dalı ile 176 alt bilim dalında dünyadaki bilim insanlarının yer aldığı listede “nitelikli yayın sayısı”, “yayınlara yapılan atıflar”, “h-indeksi”, “hm-indeksi” ve ‘c skoru’ gibi objektif göstergeler dikkate alındı.10 milyon 257 bin 575 Bilim insanının değerlendirilerek ilgili verilerinin kullanıldığı bu sıralamalarda dünya genelinde toplam 217 bin 98 bilim insanı "kariyer boyu” listede; 223 bin153 bilim insanı ise “son yıllık” listesinde yer almayı başardı. Türkiye özelinde ise bin 518 araştırmacı bilim insanı "son yıllık” listeye, bin 172 araştırmacı bilim insanı ise “kariyer boyu” listesine girmeye hak kazandı. Atatürk Üniversitesinden 20 bilim insanı ise “kariyer boyu” ve 28 bilim insanı “son yıl” listesinde dereceye girmeyi başardı.10 Milyondan Fazla Bilim İnsanı Arasından “Kariyer Boyu Etki” Kategorisinde Yer Almayı Başaran Atauni’li Akademisyenler ve Fakülteleri (Alfabetik Sırayla);Prof. Dr. Abdulkadir Cüneyt Aydın - Mühendislik FakültesiProf. Dr. Ahmet Gürses - Kazım Karabekir Eğitim FakültesiProf. Dr. Armağan Hayırlı - Veteriner FakültesiProf. Dr. Ekrem Kalkan - Mühendislik FakültesiProf. Dr. Emine Malkoç - Mühendislik FakültesiProf. Dr. Enes Şayan - Mühendislik FakültesiProf. Dr. Ensar Oğuz - Mühendislik FakültesiProf. Dr. Ertan Yıldırım - Ziraat FakültesiProf. Dr. Esabi Başaran Kurbanoğlu - Fen FakültesiProf. Dr. Fatih Öz - Ziraat FakültesiProf. Dr. Hakan Özer - Ziraat FakültesiProf. Dr. Halise İnci Gül - Eczacılık FakültesiProf. Dr. Hasan Türkez - Tıp FakültesiProf. Dr. İlhami Gülçin - Fen FakültesiProf. Dr. Kadir Bakırcı - Mühendislik FakültesiProf. Dr. M. İrfan Aksu - Ziraat FakültesiProf. Dr. Murat Kurudirek - Teknik Bilimler MYOProf. Dr. Sabri Selçuk Atamanalp - Tıp FakültesiProf. Dr. Semra Karaca - Fen FakültesiProf. Dr. Sezai Ercişli - Ziraat Fakültesi2023 “Yıllık Etki” Kategorisinde Yer Alan Atauni’li Akademisyenler (Alfabetik Sırayla);A. Cüneyt AydınAbd El-Aty, A. M.Abdullah Emre ÇaglarAli AhiskaliogluArmağan HayirliEkrem KalkanErdem ŞakarErtan YildirimEsra KavazFatih OzGonca AlakGüzin KabanHalise Inci GülHasan TürkezHayrunnisa Nadaroğluİlhami GülçinKadir BakirciMehmet YilmazMete YağanoğluMuhammed AtamanalpMurat KurudirekRabia Meryem YılmazSabri Selcuk AtamanalpSefa KüçüklerSemra KaracaSerkan YıldırımSezai ErcişliSüreyya Oğuz Tümay