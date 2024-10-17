Dünya Gıda Günü nedeniyle Erzincan Demirkent TOKİ Ortaokulu’nda düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Erzincan Demirkent TOKİ Ortaokulu ve İlkokulu’nda düzenlenen etkinlikte Erzincan’ın yöresel ürünleri dikkat çekti.Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) her yıl, 1945’te kurulduğu tarih olan 16 Ekim’i Dünya Gıda Günü (DGG) olarak 150’den fazla ülkede çeşitli etkinliklerle kutlamaktadır. Bu yılın teması; "Daha iyi bir yaşam ve daha iyi bir gelecek için gıda hakkı’’ olarak belirlendi.Bu kapsamda Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Erzincan TOKİ Ortaokulu ve İlkokulu’nda geniş kapsamlı program düzenlendi. Programda ilk olarak Dünya Gıda Günü kapsamında geliri Demirkent TOKİ Ortaokulu ve İlkokulu Okul Aile Birliğine bırakılmak üzere hayır panayırı düzenlendi. Hayır panayırında Erzincan’ın yöresel lezzetleri büyük ilgi gördü. Çocuklar alışveriş yaparken Erzincan Tandır Ketesi, Erzincan Lokumu, Erzincan Ekşili Yemeği, Erzincan Kesme Çorbası, Erzincan Cimin Üzümü, Erzincan Sakı Elması, Erzincan Gasefe Tatlısı, köme, pestil, kuru meyve ürünlerine yoğun ilgi gösterildi.Etkinlik kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında düzenlenen protokol gereği “Mucize Görmek İstersen Bir Tohum Ek” temasıyla hayata geçirilen Okuldaki Çiftlik Projesinin finali de yapıldı.Öte yandan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri de gün boyu sınıflarda sağlıklı ve güvenilir gıda konusunda öğrencilere çeşitli eğitim programları uyguladılar.Düzenlenen etkinliğe Erzincan İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Serkan Kütük, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Şube Müdürü Abdulvahap Terece, okul müdürleri, öğrenciler ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli katıldı.Etkinlikle ilgili bilgi veren Erzincan İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Serkan Kütük, “2024 Dünya Gıda Günü gıdanın hayati önemini vurgulamaktadır. Hayat herkes için doğrudan yiyeceğe, havaya ve suya bağlıdır. Dünya çiftçileri küresel nüfusun daha fazlasını beslemeye yetecek kadar gıda üretmesine rağmen açlık hala devam ediyor. Çatışmalar, tekrarlanan aşırı hava olayları ve ekonomik durgunluklar nedeniyle yaklaşık 783 milyon insan açlıkla karşı karşıyadır. Yetersiz beslenme milyonlarca insanın sağlığını olumsuz etkileyerek büyüme ve gelişmenin zarar görmesine neden oluyor. Bu nedenle, gıda güvenliğini ve gezegendeki herkes için besleyici gıdaların bulunabilirliğini sağlamak için bu soruna dikkat çekmek kritik önem taşıyor. Dünya çapında çok sayıda insan sağlıklı ve çeşitli bir şekilde beslenemiyor. İşte bu nedenle bu yılki Dünya Gıda Günü, gıda hakkına odaklanıyor. Herkesin çeşitli, besleyici, güvenli, uygun fiyatlı ve kolay erişilebilir bir beslenmeye hakkı vardır. Herkesin yeterli, çeşitli, besleyici, güvenli ve uygun fiyatlı gıdalara eşit erişimini sağlamak için tarım-gıda sistemleri politikaları ve programlarına gıda hakkını entegre etmelidir.” dedi.İl Müdür Yardımcısı Serkan Kütük, öğrencilerle birlikte geniş kapsamlı bir etkinlik düzenlediklerini, okulda uygulanan Okuldaki Çiftlik Projesi’nin finalinin gerçekleştirildiğini aynı zamanda öğrencilere gıda denetmenleri tarafından gıda eğitimleri verildiğini kaydetti.