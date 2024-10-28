ÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödüllerinde Temel Bilimler alanında ikincilik ödülünü kazanan Dr. Zafer Eroğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nu ziyaret ederek heyecanını Rektör Hacımüftüoğlu ile paylaştı.Atatürk Üniversitesi, Nanobilim ve Nanomühendislik Anabilim Dalında eğitim gören Dr. Zafer Eroğlu, 2024 TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödüllerinde Temel Bilimler alanında ikincilik ödülünü kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Dr. Eroğlu, "Fotokataliz Uygulamaları için Metal İçermeyen Kuantum Noktaların Sentezi ve İki Boyutlu Malzemeler ile Heteroeklem Yapıların Tasarımı" başlıklı doktora tezini tamamlayarak, toplamda 670 doktora tezi arasında öne çıktı.Dr. Eroğlu doktora çalışmasında, çevre dostu ve sürdürülebilir enerji çözümleri arayışında önemli bir yere sahip olan fotokataliz uygulamalarını geliştirmeyi hedeflemişti. Tezinde metal içermeyen kuantum noktaların sentezini gerçekleştirmiş ve iki boyutlu malzemeler ile heteroeklem yapıların tasarımını ele alarak, bu alanda yeni bir perspektif sunmuştur. Bu yenilikçi çalışmalar, hem bilim hem de iş dünyasına katkı sağlama potansiyeline sahip olarak ön plana çıkıyor. Dr. Eroğlu, ödülünü üniversitesine sunmak amacıyla gerçekleştirdiği bu ziyarette, bilimsel çalışmalarının desteklenmesinin kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. Ayrıca, bu ödülün, araştırmalarının daha geniş kitlelere ulaşması için bir fırsat sunduğunu vurguladı.“Alınan Ulusal ve Uluslararası Ödüller Bizleri Son Derece Mutlu Ediyor”Ödülünü Adana’da düzenlenen TEKNOFEST’te alan Dr. Eroğlu, üniversitesinin bilimsel başarısını taçlandırmak amacıyla Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında Rektör Hacımüftüoğlu, Dr. Eroğlu’nu başarılarından dolayı tebrik ederek: “Üniversitemizin bu tür ulusal ve uluslararası ödüllerle anılması bizleri son derece mutlu ediyor. Dr. Eroğlu’nun başarısı, bilimsel araştırmaların ve yenilikçi çalışmaların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Kendisinin özverili çalışmaları, hem akademik camiada hem de toplumda önemli bir etki oluşturmaktadır. Gelecekteki araştırmalarında da aynı başarıyı sürdüreceğine inanıyorum” dedi.