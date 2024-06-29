Elazığ’da hasadı yapıldıktan sonra kurutulması için boş alana serilen tonlarca kayısı, domuzların dadanması sonrası çöp oldu.
Baskil ilçesi Alangören köyünde kayısı hasadı başladı. Hasat sonrası kurutulması için boş arazilere serilen tonlarca kayısıya yaban domuzlara dadandı. Kayısılar, kullanılmaz hale geldi.
Domuz sürüsü tonlarca kayısıyı çöp etti
Elazığ’da hasadı yapıldıktan sonra kurutulması için boş alana serilen tonlarca kayısı, domuzların dadanması sonrası çöp oldu.
Elazığ’da hasadı yapıldıktan sonra kurutulması için boş alana serilen tonlarca kayısı, domuzların dadanması sonrası çöp oldu.
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