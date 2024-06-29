Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü 24. Bölge UMKE koordinatörlüğüne bağlı illerin katılımıyla UMKE Temel Eğitimi düzenlendi.24. Bölge UMKE koordinatörlüğüne bağlı Tunceli ve Bayburt illerinin katılımıyla 24-28 Haziran 2024 tarihleri arasında UMKE Temel Eğitimi düzenlendi.20 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen UMKE Temel Eğitiminde katılımcılara 3 gün teorik temel bilgiler verilirken 2 gün ise sahada eğitimler verildi.Erzincan İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin ve Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Hacı Osman Yılmaz, eğitimi başarı ile gerçekleştiren katılımcılara katılım belgesi ve eğitici ekibe teşekkür belgesi takdim etti.