Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Türkiye Muhtarlar Federasyonu üyesi muhtarlarla Engelsiz Yaşam Merkezi’nde bir araya geldi. Merkezde verilen özel eğitim hizmetlerinin önemine dikkat çeken Taşkın, tüm ailelerin bu hizmetlerden haberdar olmasını amaçladıklarını belirtti.Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Türkiye Muhtarlar Federasyonu üyesi muhtarlarla Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde bir araya geldi. Muhtarlarla gerçekleştirilen buluşmada, merkezin sunduğu hizmetler ve özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler için sağladığı imkânlar ele alındı. Muhtarlara merkezi gezdirerek burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Taşkın, Engelsiz Yaşam Merkezi’nin özel ihtiyaçlı bireyler için önemli bir destek noktası olduğunu belirtti. Bu merkezin Battalgazi’de bilmeyen hiçbir aile kalmayana kadar tanıtılacağını vurgulayan Taşkın, muhtarların mahallelerinde köprü görevi üstlenerek aileleri merkeze yönlendirmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti."Muhtarlar köprü olacak, her mahalleye ulaşacağız"Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Engelsiz Yaşam Merkezi’nin özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için önemli bir merkez olduğunu belirterek, “Bu merkezimizde özel eğitime ihtiyaç duyan tüm yavrularımıza hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Muhtarlarımız aracılığıyla mahallelerdeki ailelere ulaşarak çocuklarımızın burada eğitim almasını sağlayacağız. Burada öğrencilerimize çeşitli branşlarda eğitim veriyoruz ve ulaşım dâhil her türlü imkânı sunuyoruz” dedi.Merkezin Doğu Anadolu Bölgesi’nde tek olan hidroterapi merkezine sahip olduğunu belirten Başkan Taşkın, bu merkezin özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için nadir bulunan bir rehabilitasyon ortamı sunduğunu ifade etti.Başkan Taşkın, Engelsiz Yaşam Merkezi’nden haberdar olmayan aileleri burayı ziyaret etmeye davet ederek, “Bu mekânı görsünler, bizimle irtibat halinde olsunlar. Çocuklarımızı en iyi şekilde ağırlayıp eğitimlerini sağlayacağız” diye konuştu.