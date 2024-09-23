Malatya’nın, Doğanşehir ilçesinde belediye tarafından depremlerde tahrip olan altyapının yeniden ayağa kaldırılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.6 Şubat 2023 depremlerinde alt ve üst yapısı ciddi hasar gören Doğanşehir’de ilçe belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar sürüyor.Doğanşehirlilerin yaşam standartlarını arttırmak ilçe genelinde yoğun bir şekilde çalışmaların sürdürüldüğünü ifade eden Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, “Doğanşehir ilçemizi daha yeşil ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek için ekiplerimiz ile düzenli çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza temiz ve bakımlı yaşam alanları sunmayı hedefliyoruz. İlçemizde neler yapıyoruz, Dedeyazı Mahallemizde asfalt yama, Sürgü Caddesi Kaldırım, Kurucaova Mahallemizde içme suyu, Günedoğru Mahallemizde cami etrafı tadilat ve kilitli taş , Söğüt mahallemizde menfez ve cami etrafı tadilat, Sürgü Mahallemizde cami önü çalışması, Kapıdere mahallemizde okul yolu ,Hudut mahallemizde taziye evi WC yapımı, Merkez harfiyat çalışması, Güneş konut ve okul arasında yeni yol açma çalışmaları ve Polat mahallemizde çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.