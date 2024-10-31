Doğanşehir Belediyesi, Esentepe Mahallesi’nde güvenli kaldırım çalışmaları, Sürgü’de su gideri projeleri ve Polat’ta sosyal alanlar inşa ederek ilçedeki yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.Doğanşehir Belediyesi’nde Mehmet Bayram’ın göreve gelmesi ile ilçede yaşam kalitesini artırmaya yönelik bir dizi yeni projeyi hayata geçiriliyor. Esentepe Mahallesi’nde, Hüsne Küçük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi çevresinde yürütülen kaldırım çalışmaları, öğrencilerin ve bölge sakinlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla sürdürülüyor.Ayrıca, Sürgü Mahallesi’nde de gerçekleştirilen su gideri çalışmaları, muhtemel su birikintilerini önlemeyi hedefliyor. Tarım alanlarına erişimi kolaylaştırmak için arazi ve bahçe yollarına stabilize malzeme serimi de yapılıyor. Kapıdere Camii çevresinde inşa edilen istinat duvarı, caminin çevresel güvenliğini artırırken, Gövdeli Mahallesinde yol tamiratı ve ek hizmet binası çevre duvarı çalışmalarının da devam ettiği bildirildi.Polat Mahallesinde yapım aşamasındaki çay evi, bölge halkının sosyal yaşantısına katkıda bulunurken, Polatdere Mahallesinde ise yeni bir tuvalet inşaatının tamamlanmak üzere olduğu kaydedildi. İlçe merkezinde devam eden kaldırım çalışmalarıyla, yürüyüş yollarının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.Yetkililer, çalışmaların kısa süre içinde tamamlanacağını bildirdi.