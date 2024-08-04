Diyarbakır’dan Muş’un Varto ilçesine gelerek hurda malzeme toplayarak geçimini sağlayan Kenan Balçik, topladıkları hurdalar sayesinde ekonomiye katlı sağlamanın yanında çevre kirliliğini de önlediğini bildirdi.İlçe merkezinde ev ev dolaşarak hurda toplayan ve yaklaşık 5 yıldır aynı mesleği yaptığını ifade eden Balçik, çevre illerde arkadaşlarıyla topladıkları malzemeleri ayrıştırarak fabrikalara satarak geri dönüşümünü sağladıklarını söyledi. Mesleklerinin zor ve meşakkatli olduğunu, ama severek yaptığını kaydeden Balçik, “Topladığımız malzemelerle hem geçimimizi sağlıyoruz hem ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Mesela bu tonlarca malzemeleri toplayarak çevredeki görsel kötü görüntüleri engellemiş oluyoruz. Bunun ayrıca bir sevindirici özelliği var, o da bizi çok mutlu ediyor. Geri dönüşüm, kaynakların sınırlı olduğu düşünüldüğünde, özellikle gelişmekte olan ülkeler için doğal kaynakların korunması, enerji tasarrufu gibi birçok konuda önem arz ediyor. Ülkemizde ise geri dönüşüm tesislerinin sayısı her geçen gün artıyor. Hurda malzemeler konusunda vatandaşlarımızın duyarlı olmaları lazım" dedi.