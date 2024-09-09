AK Parti Mardin Eski Milletvekili Orhan Miroğlu tarafından hazırlanan ve Diyarbakır annelerini konu alan ‘Sesler Ve Yüzler’ adlı belgesel Bitlis’te gösterildi.Bitlis Kültür Merkezinde 6 yıldır Diyarbakır’da oturma eylemini sürdüren Diyarbakır annelerinin dramını anlatan belgesel, Bitlis’te yoğun ilgi gördü. Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini konu alan filmin gösterimi, Bitlis Valiliği ev sahipliğinde kültür merkezi konferans salonunda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program belgesel gösterimi ile devam etti.Annelerin konuşmalarının yer aldığı belgeselden sonra bir konuşma yapan Orhan Miroğlu, “Annelerimizin hikayelerine baktığımız zaman bir halkın sosyolojisi yansıyor. Bu seslerdeki tedirginliği, huzursuzluğu ve travmayı çok iyi hissedebiliyoruz. Onların hikayelerini paylaştıkça bu derin acıyı hissedebiliyoruz. Hissetmemek gerçekten mümkün değil. Bitlis 8. il oldu. Bu program 10 illik bir program, bunu her yerde gördük. Seviniyorum çünkü 8 ilde de insanları ağlatmayı başarabildik. Hikaye önce kayıp haberi ile başlıyor. Aile o kayıp haberini duyuyor. Arkasından tuzakları görebiliyor. Bütün gözler HDP’nin üzerindeydi. Çünkü HDP dağa gidişin bir ara istasyonu gibi kullanılıyordu. Bu da yeni bir şey değildi. Aslında hepimiz biliyorduk. Toplum biliyordu. Ama ne zamanki Hacire ana eline bir çekip alıp kaçırılarak HDP Diyarbakır binasına götürülen ve bir eğitim sürecinden geçirilip dağa götürülecek oğlu için bu eylemi başlattığında aslında yapa yalnız bir anneydi. Bu çocuklarımızın korunması için daha fazla çocuğumuzun bu felaketin içine sürüklenmemesi için bu bölgede biz onlarca, yüzlerce, binlerce şehit verdik. Hacire ana maalesef bir travmayı sona erdirmek isterken, oğlunu o binanın içinden alıp güvenlik güçlerimizin marifeti ile tekrar oğluna kavuşmayı başardı. Ama maalesef bu travma yeniden kendini tekrarladı. Bir insan derdini yaşadığı travmayı şüphesiz en iyi ana dili ile anlatır. Biz bu insanlara mikrofon tutarken dedik ki kendinizi hangi dilde ifade ederseniz o dilde konuşun. 2013 yılında bu şekilde dağa kaçırılan çocuk sayısı 2 bin 700 civarında. Biz bu sabahtan itibaren hatta 19 gündür Narin’e ağlıyoruz. Narin’i hepimiz hissettik ama farklı sebeplerle de olsa bu örgütün kendi amaçları peşinde sadece bir yıl içinde 2 bin 700 çocuğu kaçırdığını bilmek yeteri kadar dehşet vericidir. 2014 yılında bu sayı 5 bin 500’e kadar çıktı. Dile kolay konuşması ağızdan çıkan rakam kolaydır ama 5 bin 500 çocuğun kaçırılması ne demek. Hepsinin de yaş ortalaması 8-9 gibi. Bu çocuklar nerede şimdi. 55’i geldi ya diğerleri. Bu dağlarda değiller artık. Güvenlik politikalarımızın neticesinde bu dağlarda değiller” dedi.Miroğlu’nun konuşmasının ardından Bitlis Vali Vekili Alay Yazıcı ise belgesel hakkında kısa bir konuşma yaptı.Düzenlenen programa Bitlis Vali Vekili Alay Yazıcı, AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, bazı kurum amirleri, STK’lar, muhtarlar ve anneler katıldı.