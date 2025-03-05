Ağrı’nın Diyadin ilçesinde Yeşilay Haftası etkinlikleri çerçevesinde çeşitli okullarda bağımlılıkla mücadeleye yönelik bilinçlendirme seminerleri gerçekleştirildi.Diyadin ilçesinde bulunan Kaymakam Özgür Azer Kurak Anaokulu’nda, çocuklarda Yeşilay’ın önemine dair farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Yeşilay Temsilciliği ve Gençlik Merkezi ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği bu etkinlikte, minik öğrenciler hem öğrenmenin hem de eğlenmenin keyfini bir arada yaşadı. Program kapsamında, eğitici ve eğlendirici oyunlarla çocuklara sağlıklı yaşamın önemi vurgulanırken, aynı zamanda Yeşilay ile ilgili temel bilgiler de paylaşıldı.