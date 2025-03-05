Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 13 köy yolunun tamamı ulaşıma açıldı.Muş’ta köy yollarının ulaşıma kapanması nedeniyle başlatılan çalışmalar çerçevesinde dünden bugüne 13 köy yolu ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi Genel Sekteri Şeyhmus Yentür, Muş genelinde kar yağışının etkisini yitirdiğini söyledi. Yüksek kesimdeki köylerde fırtına nedeniyle kapalı kalan köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Yentür, ekiplerin en kısa zamanda yolları ulaşıma açacağını kaydetti.