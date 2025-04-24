Ağrı Diyadin İlçe Tarım Müdürlüğü, son kullanma tarihi ve hijyen kurallarına yönelik denetim yaptıDiyadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla ilçe genelindeki marketlerde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.Ekipler, denetimlerde temel gıda ürünleri başta olmak üzere raflardaki ürünlerin son kullanma tarihlerini, hijyen koşullarını ve muhafaza şartlarını inceledi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yapılan kontrollerde bazı işletmelerde küçük çaplı eksikliklere rastlandığını, bu işletmelere gerekli uyarıların yapıldığını belirtti.