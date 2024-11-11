Ağrı’nın Diyadin ilçesinde 11 Kasım Mili Ağaçlandırma Günü’nde fidanlar toprakla buluştu.11 Kasım Mili Ağaçlandırma Günü’nde “Geleceğe nefes İnsanlığa Nefes diyoruz. Dünyaya nefes oluyoruz. Haydi, Türkiye geleceğe nefes ol” sloganıyla tüm Türkiye’de aynı anda düzenlenen fidan dikme töreni, Şehit Er Hanifi Doğan ilkokulunda gerçekleştirildi.Törene Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali, İlçe Milli Eğitim Müdürü Atilla Aslan, Diyadin Gençlik ve Spor Müdürü Kemalettin Koran,kurum Müdürleri ve öğretmenler, öğrenciler katıldı.