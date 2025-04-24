Ağrı’nın Diyadin ilçesinde yağmur ve dolu etkili oldu.Ağrı Diyadin’de aniden bastıran sağanak yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Şiddetli yağış nedeniyle birçok bahçe suyla doldu, bazı bölgelerde taşkınlar meydana geldi. Vatandaşlar kısa sürede bastıran yağmura hazırlıksız yakalanırken, su birikintileri günlük hayatı olumsuz etkiledi. Olayın ardından ekipler, su tahliye çalışmaları için sahaya çıktı.Meteoroloji yetkilileri benzer hava koşullarının devam edeceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.