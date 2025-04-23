Ağrı’nın Diyadin ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle düzenlenen tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Işık’ın Atatürk Anıtı’na çelenk koymasıyla başladı. Törenin ardından, Kaymakam Mustafa Karali, kaymakamlık görevini Şehit Polis Tufan Kansuva İlkokulu öğrencisi Ece Nur Gezgin’e devretti.Ece Nur Gezgin, ilçenin sorunları ve çözüm yolları hakkında Kaymakam Karalı’na talimatlarını sunarken, günün anlam ve önemi dolayısıyla çeşitli hediyelerle onurlandırıldı. Kaymakam Mustafa Karali ve eşi Elif Karaliİ’nin katılımıyla, İlçe protokolü, öğrenciler ve halkın da yer aldığı coşkulu kutlamalar Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.Kaymakam Karali, katılımcıların ve öğrencilerin bayramını kutlayarak, etkinliklerin başlamasına öncülük etti. Törenin ardından çeşitli etkinlikler, şiirler ve yarışmalarla devam eden programda, Diyadin Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’ne bağlı kapalı spor salonunda eğlenceli yarışmalar düzenlendi. Halat çekme, yumurta taşıma ve çuval yarışı gibi etkinliklerde dereceye giren öğrencilere Kaymakam Mustafa Karali tarafından hediyeleri takdim edildi.