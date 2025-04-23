Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesi’nde bulunan Cam Seyir Terası’nda düzenlenen masa tenisi karşılaşması renkli görüntüler oluşturdu.Dünya Masa Tenisi Günü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Balakgazi Parkı ve Cam Seyir Terası’nda düzenlenen masa tenisi şöleni ile kutlandı. Elazığ Belediyesi’nin ev sahipliğinde Cam Seyir Terası’nda gerçekleştirilen şölende sporcular ve çeşitli illerden gelen ziyaretçiler, cam teras üzerinde raketleriyle eşsiz manzara eşliğinde spor yapmanın keyfini yaşadı. Minik sporcuların mini masa tenisi gösterilerinin de büyük beğeni topladığı şölende, Dünya Masa Tenisi Günü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşku ile kutlandı.