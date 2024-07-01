Digor’da kaybolan 33 yaşındaki Yakup Yıldız’dan 5 gündür haber alınamıyor. Motosikletini yol kenarında bırakan ve 5 gündür aranan Yıldız adeta sırra kadem bastı.Kars’ın Digor ilçesinde 27 Haziran’da sabah saatlerinde evinden ayrılan Yakup Yıldız’dan bir daha haber alamayan yakınlarının durumu jandarmaya bildirmesiyle başlatılan arama çalışması sürüyor.Kaybolduğu gün motosikleti yol kenarında bulunan Yakup Yıldız’ın bulunması için jandarma, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibince (UMKE) Digor ve çevre köylerinde arama çalışmalarına devam ediliyor.