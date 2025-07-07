Şehitlerimiz;Serkan ADIGÜZEL,Arif GÜNEŞ,Yakup KILIÇ ve Vedat KILIÇARSLAN'ın baba ocaklarına saygı ziyaretinde bulunarak hayır dualarını aldılar.

Merkez ilçedeki şehit ailelerine saygı ziyaretinde bulunan DEVA Partisi Merkez İlçe yönetimi programa DEVA partisi Merkez İlçe Başkanı Dr.Hamza GÜR, Merkez İlçe sekreteri İbrahim YANIK,Merkez İlçe Kadın çalışmaları başkanı Meltem GÜMÜŞ ve Merkez İlçe Gençlik çalışmaları Başkanı Muaz KILINÇ ile birlikte katılım sağladılar.

Merkez İlçe Başkanı Dr. Hamza Gür, şehit ailelerinin devletin mukaddes emanetleri olduğunu ifade ederek, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve refahı için canlarını veren şehitlerimizin hakkı ödenemez. Şehitlerimizden geriye kalan aileler şehitlerimizin birer emanetidir. Bu emanete sahip çıkmak boynumuzun borcudur.

Bizler her zaman şehitlerimizin ailelerinin yanındayız ve bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle şehitlerimizi bir kez daha şükran, minnet ve rahmetle anıyor, bütün şehit yakınlarımızın ve gazilerimizi saygıyla selamlıyorum." diye konuştu.

