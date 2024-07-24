Malatya’nın Darende ilçesinde kültür varlığı olarak tescillendikten sonra restorasyona alınan eski otelde ki çalışmalar sürüyor.Darende ilçesi Hacıderviş Mahallesi, Yusuf Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir dönem otel ve pansiyon olarak ta hizmet veren iki katlı kerpiç yapıdaki restorasyon çalışmaları sürüyor.Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleri sürdürülen çalışmaların tamamlanmasıyla yapının ilçe turizmine katma değer sağlayacağını kaydeden Çevre ve Kültür Değerleri Koruma ve Tanıtım Vakfı (ÇEKÜL) Malatya Temsilcisi Bekir Sözen, yapıdaki çalışmaların yıl sonunda tamamlanmasının planlandığını söyledi.