Erzincan’da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ve Refahiye/Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından, hakkında yakalama kararı bulunan aranan şahıslara yönelik yürütülen istihbari ve saha çalışma neticesinde; “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan Y.E. isimli şahıs, Refahiye İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yakalandı.Söz konusu şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.