Son yıllarda dünya genelinde süper meyve olarak ün kazanan, faydaları saymakla bitmeyen aronya Erzincan’da yetiştiriliyor ve Isparta’ya satılıyor.Erzincan’da ilk defa aronya ekilişi yaparak Erzincan ürün deseni içerisine aronyanın katılmasını sağlayan Güven Bilyay, aronya üretiminden son derece memnun. Erzincan’ın Bahçeli Köyünde 4.000 metrekarelik bahçesinde süper meyve olarak bilinen aronyayı yetiştirmeye başlayan Milyar, ilk dikimin üzerinden geçen yaklaşık 3 yıllık süreçte aronya yetiştiriciliğinden memnun olduğunu söyledi.Dünyada aronya meyvesi “süper meyve’’ olarak da adlandırılıyor. Sağlık açısından son derece faydalı olduğu belirtilen aronya, C Vitamini ve antioksidan kaynağı olarak gösteriliyor. Aronya, mineral ve lif bakımından oldukça zengin, antioksidan içeriği bakımından zengin kültür meyvelerinden biri olarak biliniyor. Bağışıklık sistemini güçlendirici özelliklere sahip olan aronya soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı direnci artırıyor.Aronya meyvesini Erzincan’a tanıtmak için broşür bastıran aronya üreticisi Güven Bilyay, hazırladığı broşürde süper meyvenin faydalarını tüketicilere anlatıyor. Yetiştiricilik açısından Erzincan’a çok uygun olan aronya meyvesinin dünyada özellikle kansere karşı tüketildiğini kaydeden Bilyay, aronyanın çok fazla hastalıklara yakalanmadığını sadece baklazınnı zararlısının aronyaya zarar verdiğini, bunu da ilaç kullanmadan kültürel önlemlerle çözdüklerini söyledi. Aronya üreticisi Güven Bilyay, aronya yetiştiriciliğini üreticilere tavsiye etti.Bahçeliköy’de bulunan çiftliğinde Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin’i ağırlayan Güven Bilyay, çalışmaları hakkında İl Müdürü Şahin v ekibine bilgi verdi. Sözleşmeli üretim modeliyle aronya ürettiklerini kaydeden Bilyay, ürettiği süper meyveleri Isparta’ya gönderiyor.Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin ise Erzincan’ın tarımsal üretimine katkılarından dolayı aronya üreticisi Bilyay’a teşekkür ederek, “Erzincan’da tarımın her çeşidini görebiliyoruz. Ürün desenimiz giderek genişliyor. Dünay genelinde popülaritesi giderek artan aronyanın Erzincanlı üreticilerimiz tarafından üretilmesi Erzincan açısından önemlidir. Tarımsal üretim anlamında aronya Erzincan’a uygun bir performans sergiliyor. 3 yıl öncesinde ilk dikimler yapıldığında elbette tereddütler vardı. Ancak 3 yılın sonunda gördük ki aronya Erzincan’ın iklim ve toprak yapısına uyum sağlıyor. Aronyanın sözleşmeli üretim modeli kapsamında üretilmesi de son derece önemlidir. Erzincan’da aronya üretimi yapan 4 çiftçimize de teşekkür ediyorum” diye konuştu.