Hakkari’nin Derecik ilçesinde 4 gündür kayıp olan büyükbaş hayvanlar gece saatlerinde bulundu.Derecik ilçesine bağlık Koryürek köyünde ikamet eden Erdoğan Yılmaz’a ait 3 büyükbaş hayvan kayboldu. İneklerin kaybolması üzerine köylüler harekete geçti. Kırsal bölgede yapılan arama çalışmaları sonucunda kaybolan 3 hayvana 4 gün sonra ulaşıldı. Bölgede bulunan Hacıbey çayından geçerken havanlar zor anlar yaşadı. Köylüler, yaklaşık 4 gündür süren arama çalışmalarının ardından büyükbaş hayvanları bulmanın sevincini yaşadı.