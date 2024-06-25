Kars’ta haklarından çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 14 kişi yakalandı. Yakalanan 14 kişiden 3’ü tutuklandı.Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranması bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Ekiplerce yapılan çalışmalarda aranan 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 14 kişiden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 11’i ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.Öte yandan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 5 kuru sıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, silahlara ait 13 şarjör ile 75 fişek, 1 tek kırma av tüfeği ve 4 muşta ele geçirildi.