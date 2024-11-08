Hakkari’nin Derecik Devlet Hastanesinde, “Hastane Afet Planları” kapsamında deprem, yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı.Derecik ilçesinde Ulusal medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) koordinatörlüğünde Hakkari il Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Derecik İlçe Emniyet Müdürlüğü, Derecik İtfaiye Müdürlüğü ve paydaş kurumlar katılımıyla “Hastane Afet Planları” kapsamında deprem, yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı. Hastane Afet Planlarının işlevselliğini test edebilmek muhtemel bir afet durumunda etkili müdahale edebilmek, hastane tahliye işlemlerini yapabilmek amacıyla gerçekleştirilen tatbikatta hastanede etkilenmeyen alanlardaki çalışan ve hastaların tahliyesi güvenlik personeli eşliğinde sağlandı. Hastanenin zarar görmüş alanlarında AFAD gerekli önlemleri aldıktan ve güvenlik koridorunu oluşturduktan sonra rol gereği etkilenen 6 yaralının tahliyesi hastane kurtarma timi tarafından sağlandı. Hastanede senaryo gereği çıkan yangına hastane ekibi ilk etapta müdahale etmiş olup daha sonra itfaiye ekipleri söndürüldü. Emniyet ekipleri tarafından hastanede geniş güvenlik önlemleri alındı.