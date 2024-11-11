Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda, Orman Genel Müdürlüğü ve Oltu Orman İşletme müdürlüğü tarafından Oltu ilçesinde düzenlenen organizasyon kapsamında, Tavşantepe ağaçlandırma sahasında 2 bin fidan toprakla buluştu.“Hep birlikte yeşil bir Oltu” sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe geniş bir katılım sağlandı.Oltu Orman işletme Müdürü Atakan Akalın, “Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile 2020 yılından buyana Türkiye genelinde uygulanan geleceğe nefes programı kapsamında bugün Oltu Tavşan tepe mevkiinde 2 bin fidanı toprakla buluşturduk. Yaklaşık 290 dönümlük sahamızda 5 hektarlık 50 dönümlük alanda fidan dikimi gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu kapsamda daha bir yeşil bir Oltu daha yaşanabilir bir Oltu için Orman işletmesi olarak mücadelemiz devam etmektedir. Katılımcılara teşekkür ederiz” dedi.Oltu Gençlik Merkezi çalışanlarından Kübra Maral ise “Bugün 11 kasım 11-11 de tüm Türkiye’de gerçekleşen fidan dikimi etkinliğine bizde Oltu’da katıldık gençlerimizle fidanlarımızı diktik, Ara ara gelip kontrollerimiz yapacağız” dedi.Oltu Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek Okulu Ormancılık öğrencisi Dursun Tombul, “Ağaçlandırma ve fidan gününde geleceğimize nefes olan ağaçlarımızı dikerek mutlu olduk. Geleceğe nefes olmamız için elimizden geleni yapıyoruz. Oltu’nun daha yeşil gelişmesi ve Ormanlarımıza gereken değeri veriyoruz” dedi.