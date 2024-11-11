Elazığ’da Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye’deki Nesli Tehlike Altındaki Türler İçin Eylem Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Projesi" kapsamında, eğitim verildi.Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen "Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye’deki Nesli Tehlike Altındaki Türler İçin Eylem Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Projesi" kapsamında, Elazığ İl Şube Müdürlüğü tarafından avcı derneklerine ve öğrencilere yönelik bilgilendirme yapıldı. Türkiye’de ilk kez çoklu tür eylem planı hazırlanmış ve beş ördek türü olan; Yaz Ördeği, Elmabaş Patka, Pasbaş Patka, Kadife Ördek ve Dikkuyruk türlerini hedef alarak, türlerin ve yaşam alanları olan sulak alan ekosistemlerinin korunmasına katkı sağlamayı amaçlayan eylem planı hedeflerinden olan; Avcı Derneklerinde Eylem Planı ile İlgili Bilgilendirme maddesi kapsamında, avcı derneklerine yönelik bilgilendirme yapıldı.Öte yandan "Okullarda Sulak Alanlar ve Hedef Türlerle İlgili Bilgilendirme Yapılması ve Resim Etkinliği Düzenlenmesi" maddesi kapsamında, ilkokul ve ortaokul seviyesindeki öğrencilere bilgilendirmeler yapıldı. "Belgesel ve Kamu Spotu Hazırlama" maddesi kapsamında da Elazığ İl Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan afiş, kamuya açık alan olan bilboarda yayımlanmaya başlandı.