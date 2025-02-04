Bursa Alpin Dağcılık Kulübü (BADAK) ve Giresun Doğa Sporları Kulübü (GİDOSK) üyeleri, Erzurum’un Uzundere ilçesinde buz tırmanışı etkinliği düzenledi. Etkinlik, ünlü dağcı Tunç Fındık’ın keşfettiği ve "Ortası Kırık" adını verdiği buz şelalesinde gerçekleştirildi.Yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki bu şelale, tam ortasından kırık olması nedeniyle dağcılar için hem teknik hem de görsel açıdan ilgi görüyor. Tunç Fındık tarafından keşfedilen ve adlandırılan şelale, buz tırmanışı tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. BADAK ve GİDOSK üyeleri, bu zorlu ve heyecan verici tırmanışı başarıyla tamamlayarak, doğa sporlarına olan tutkularını bir kez daha gösterdi. Etkinlik, hem sporcuların deneyimlerini artırmalarına hem de bölgenin doğal güzelliklerini tanıtmalarına imkan sağladı. Uzundere ilçesi, özellikle kış aylarında buz tırmanışı yapmak isteyen sporcular için önemli bir destinasyon haline geliyor. Tunç Fındık’ın keşfi olan "Ortası Kırık" şelalesi de bu bölgenin en dikkat çekici noktalarından biri olarak öne çıkıyor.