Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy yönetim kurulu adına, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle bir mesaj yayınladı.Basında çalışanların haklarına ilişkin 212 sayılı yasanın 10 Ocak 1961 tarihinde uygulanmaya başladığını ifade eden Özsoy, “ Sektörde yaşanan sorunlar nedeniyle bu günü bayram değil, dayanışma günü” olarak kutluyoruz. Zira basın sektörünün zor bir dönemden geçmektedir. Mesleki yasaların çıkarılmasından basın özgürlüğüne kadar birçok konuda düzenleme beklenmektedir. Medya sektörü, ekonomik sorunların yanı sıra yasal düzenleme eksiklikleri, basın özgürlüğü, yetişmiş eleman sıkıntısı, teknik altyapı, istihdam ve etik değerlerin farkında olmadan ya da bilerek ötelenmesi gibi sorunlarla karşı karşıyadır” dedi.Meslek yasası çıkarılmalıTürkiye’de gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen ‘Gazetecilik Meslek Yasası’na acilen ihtiyaç duyduğunu yineleyen Özsoy, mesajında sorunlar ve çözüm önerilerini şöyle aktardı:“ Günümüzde böyle bir yasa olmayınca dileyen herkes, eğitimine ve bilgi birikimine bakılmaksızın “gazeteciyim” diyerek mesleğe başlayabilmektedir. Gazetecilik mesleğinde bu çarpık durumu ortadan kaldırmak için, gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen “Gazetecilik Meslek Yasası" teknolojik gelişmeler de göz önüne alınıp günümüz koşullarına uygun olarak yeniden çıkarılmalıdır.İnternet haberciliğiİnternet haberciliğinin gelişim gösterdiği günümüzde bu alanında faaliyet gösteren kurumsal haber sitelerinin düzenleme çerçevesinde geçtiğimiz yıllarda basın kuruluşu statüsü kazanması ve çalışanlarının da basın emekçisi olarak kabul edilmesi sevindiricidir.Emeklilikte basın kartı şartıMeslektaşlarımızın bir diğer önemli sorunu da, emeklilikte fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmesi, “basın kartı” şartına bağlanmış olmasıdır. Gazetecilik mesleği basın kartı sahibi olma koşuluna bağlı olmadan yapılan ağır ve tehlikeli bir iş olarak kabul edilmeli, basın kartı sahibi ve çeşitli nedenlerle basın kartı alamayan gazetecilerin anayasal sosyal güvenlik hakkının sonucu olan fiili hizmet süresi zammı geri verilmelidir.Önerimiz; siyasetçilerden, hukukçulardan, bürokratlardan, akademisyenlerden, sendikalardan, medya kuruluşlarından ve basın meslek örgütlerinden temsilcilerin bir araya gelmesi, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu tarafından hazırlanan Basın Meslek Yasasını ele alması ve bu yasanın gerekli düzenlemelerle Türkiye’ye kazandırılmasıdır”.Sağlık ve başarı dileğiÖzsoy mesajında “Bu gün vesilesiyle, aramızdan ayrılan cemiyet başkanlarımızı, üyelerimizi ve meslektaşlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz “ ifadelerini kullandı. Özsoy, şunları kaydetti: “Çalışan Gazeteciler Günü’nü gerçek anlamıyla, kutlayabileceğimiz günlere elbirliğiyle ve en kısa zamanda ulaşmak ve 2025 yılının sorunların çözüldüğü bir yıl olması umuduyla, sorunlara rağmen sorumlulukla görev yapan meslektaşlarıma saygı ve sevgilerimizi sunar, sağlık ve başarı dolu günler temenni ederiz. Ayrıca gerek Erzurum’da gerek Doğu Anadolu’nun diğer illerinde veya ülkemizin sınırları dışında görev başında olan tüm gazeteci arkadaşlarımıza da kolaylıklar diliyoruz.”