Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya’daki programına katılmak isteyen vatandaşlar şehrin her bölgesinden minibüsler ile alana ücretsiz olarak taşınıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00’de Malatya Yeni Kapalı Spor Salonu’nda hem TOKİ’nin tamamladığı deprem konutlarının kura çekimine katılacak hem de AK Parti Kongresi’ne katılacak. Kentteki minibüsler de Erdoğan’ın programına katılmak isteyen Malatyalıları ücretsiz olarak program alanına götürecek. Şehir içinde bulunan M plakalı minibüsler, tamamen gönüllü olarak kentin farklı bölgelerinde kongre ve kura çekimine katılmak isteyenleri ücretsiz olarak toplantının yapılacağı alana taşırken, ilçelerde de yine J plakalı minibüsler aynı şekilde vatandaşları Malatya’ya getiriyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önceki Malatya programlarında da yine Minibüsçüler ve Servisçiler Odası’nın girişimleri ile vatandaşlar programa taşınmıştı. Oda Başkanı Mesut İnce, daha önce de olduğu gibi bugün de minibüsçü esnafının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında olduğunu söyleyerek destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.