Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’da daha önce evlerine ziyaret sözü verdiği Uludağ ailesini ziyaret etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli programlara katılmak için geldiği Malatya’da daha önce söz verdiği Uludağ ailesini Hasan Varol Mahallesi’ndeki evinde ziyaret ederek çay içip, sohbet etti.Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya Valisi Seddar Şahin, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er eşlik etti.