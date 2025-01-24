Malatya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.AK Parti Malatya İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi, toplu açılış ve deprem konutu anahtar teslim törenine katılmak üzere Malatya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Malatya Havalimanı’nda kent protokolü tarafından karşılanan Erdoğan, programın düzenleneceği Merkez Kapalı Spor Salonu’nun bulunduğu alana doğru yola çıkarken Erdoğan’a güzergahta bekleyen çok sayıda vatandaş sevgi gösterisinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların ilgisine kayıtsız kalmayarak çocuklara oyuncak dağıttı.