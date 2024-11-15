Hakkari’nin Çukurca ilçesinde Şeyh İsmail Türbesi’nin lavabolarının tıkanması ve sularının akmaması ziyaretçilerin tepkisine neden oldu.Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyünde yer alan Şeyh İsmail Türbesi’nde uzun süredir tıkanan lavabolar nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Türbeye ziyaret için gelen vatandaşlar, lavaboların tıkanması sonucu pis koku ve su eksikliğiyle karşılaşıyor. Namaz için abdest almak isteyenler ise su bulamamaktan şikayetçi. Ziyaretçiler, türbenin temizliği ve bakımının yetersiz olduğunu belirterek, yetkililerden bir an önce çözüm talep etti. Türbe çevresindeki lavaboların tıkanmasının yanı sıra, suların akmaması da vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılamasını zorlaştırdığını söylediler. Türbenin kendi haline terkedildiği iddia eden vatandaşlar, hem manevi açıdan hem de hijyen açısından daha fazla ilgi beklediğini ifade ettiler.