Hakkari’de tandır evinde çıkan yangın çevre evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Edinilen bilgiye göre yangın, öğlen saatlerinde Keklikpınar Mahallesi Pınarlar Caddesi yakınlarında ikamet eden Behrem Yakın isimli vatandaşa ait tandır evinde meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevke dildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın çevredeki evlere sıçramadan kısa sürede söndürülürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.