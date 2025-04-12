Hakkâri Valisi Ali Çelik, Çukurca ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan turizm yatırımlarını yerinde inceledi.Çukurca’nın Çınaraltı mevkiinde yapılması planlanan bungalov ev projesi kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, projenin detayları masaya yatırıldı. Doğayla iç içe konaklama imkânı sunmayı hedefleyen proje çerçevesinde toplam 5 adet bungalov evin inşa edilmesi planlanıyor. Evlerden biri 37 metrekarelik kullanım alanına sahip olacak şekilde tasarlanan projenin, ilçenin turizm potansiyeline önemli katkılar sağlaması bekleniyor.Şu anda ihale aşamasında bulunan projeye ilişkin teknik bilgileri Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu’dan alan Vali Çelik, Çukurca’nın sahip olduğu doğal ve kültürel zenginliklerin tanıtılması açısından bu tür yatırımların büyük önem taşıdığını vurguladı. Çelik, projenin en kısa sürede tamamlanarak ilçeye kazandırılmasını temenni etti.