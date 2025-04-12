Yoğun kar yağışı nedeni ile araç trafiğine kapatılan Bingöl-Erzurum devlet yolunun Çatak-Yedisu yol ayrımının 0-14 kilometreleri arası, ulaşıma açıldı.Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘’Dün akşam 23.15 itibarıyla yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatılan 950-05 KK No’lu Bingöl-Erzurum devlet yolunun Çatak-Yedisu yol ayırımından Erzurum istikametine doğru 0-14 kilometreleri arası bugün sabah 08.00 itibarıyla tır trafiği hariç araç trafiğine açılmıştır’’ dedi.